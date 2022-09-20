20 сентября
Красноярск
погода +8 °C
60.02
 
€ 60.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край занял 68 место в рейтинге по приверженности населения к ЗОЖ

Главная Общество
Красноярск
18:45 20 Сентября 2022
общество, здоровье, рейтинги
версия для печати Ico_print

Сотрудники РИА Новости составили рейтинг регионов по приверженности населения к здоровому образу жизни. Всего в список вошло 85 регионов, Красноярский край занял 68 место.

Эксперты изучили показатели, которые характеризуют уровень потребления алкоголя и табака, количество наркозависимых, а также количество спортсменов. Помимо этого рассматривались и условия труда. 

В 2021 году показатель края составил 52,3, в 2020 году показатель был 51,7. 

На первых местах по данным РИА Новости уже не первый год держатся южные регионы страны: Республика Дагестан, Чеченская республика и Кабардино-Балкарская Республика. 

Фото: © Никита Алексеев

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Регбистов «Енисея-СТМ» и «Красного Яра» включили в состав сборной России

Регбистов «Енисея-СТМ» и «Красного Яра» включили в состав сборной России

20 Сентября 2022 г.
Всего в состав сборной из красноярских клубов вошли 22 игрока
Новости Красноярска: В Красноярске на фасаде дома появился портрет Василия Сурикова

В Красноярске на фасаде дома появился портрет Василия Сурикова

20 Сентября 2022 г.
Проект «Галерея сибирской славы — мы красноярцы» был запущен в 2021 году
Новости Красноярска: У жителя Минусинска изъяли более двух килограммов наркотиков

У жителя Минусинска изъяли более двух килограммов наркотиков

20 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Ужурском районе пекарне удвоили штраф до 300 тысяч рублей

В Ужурском районе пекарне удвоили штраф до 300 тысяч рублей

20 Сентября 2022 г.
В отношении юридического лица возбуждено дело по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ
Новости Красноярска: Жителя Назарово будут судить за кражу металлических кормовых колод с фермы

Жителя Назарово будут судить за кражу металлических кормовых колод с фермы

20 Сентября 2022 г.
Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Канске экипаж ДПС задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении

В Канске экипаж ДПС задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении

20 Сентября 2022 г.
Подозреваемый избил сожителя бывшей возлюбленной и поджог дом
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

16 Сентября 2022 г.
До 17 сентября будут проходить творческие встречи с артистами, киноконцерты
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru