Напротив «Красноярских Столбов» может появиться новый «Южный берег»

В Красноярске перед входом в нацпарк «Красноярские Столбы» может появиться новый микрорайон. Он будет напоминать «Южный берег».

Как пишет «КП-Красноярск», автором идеи проекта выступает «СМ.СИТИ», а проектом занимается компания «Проектдевелопмент». На данный момент там расположены склады и коттеджи.

Проектировщики заявляют о создании полной социальной инфраструктуре нового микрорайона. Там будут построены детсад, школа и остановка общественного транспорта.

Проект строительства нового микрорайона должен быть обсужден и согласован в мэрии, а также в правительстве Красноярского края.

Фото: © Telegram-канал Антона Шаталова