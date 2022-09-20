В Красноярске на фасаде дома появился портрет Василия Сурикова

На торец дома по ул. Сурикова, 53 появилось изображение художника Василия Ивановича Сурикова.

- Сегодня портрет Василия Сурикова украсил одно из зданий на красноярской улице, которая носит его имя. Достойное продолжение галереи сибирской славы! - пишет в своём Telegram-канале Александр Усс, губернатор Красноярского края. - Изображения знаменитых красноярцев преобразили фасады домов. Проект получил поддержку горожан, они предлагают новые идеи, вспоминают выдающихся людей, их дела. Наша общая память – непреходящая ценность.

Напомним, муралы уже появились на фасадах пятиэтажных зданий на ул. Павлова (изображения Михаила Решетнёва, Леонида Киренского, Михаила Годенко, Дмитрия Миндиашвили и Всеволода Крутовского). Изображения выполнены командой красноярских художников-граффитистов под руководством Алексея Шаргородского.

Проект «Галерея сибирской славы — мы красноярцы» был запущен в 2021 году. Тогда в городе появились на пустующих фасадах жилых домов и общественных строений портреты Дмитрия Хворостовского, Андрея Поздеева, Виктора Астафьева и Ивана Ярыгина.

Фото: Telegram-канал Александра Усса