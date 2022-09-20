20 сентября
Красноярск
погода +8 °C
60.02
 
€ 60.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на фасаде дома появился портрет Василия Сурикова

Главная Общество
Красноярск
20:02 20 Сентября 2022
общество, красноярск, портреты, здания
версия для печати Ico_print

На торец дома по ул. Сурикова, 53 появилось изображение художника Василия Ивановича Сурикова.

- Сегодня портрет Василия Сурикова украсил одно из зданий на красноярской улице, которая носит его имя. Достойное продолжение галереи сибирской славы! - пишет в своём Telegram-канале Александр Усс, губернатор Красноярского края. - Изображения знаменитых красноярцев преобразили фасады домов. Проект получил поддержку горожан, они предлагают новые идеи, вспоминают выдающихся людей, их дела. Наша общая память – непреходящая ценность.

Напомним, муралы уже появились на фасадах пятиэтажных зданий на ул. Павлова (изображения Михаила Решетнёва, Леонида Киренского, Михаила Годенко, Дмитрия Миндиашвили и Всеволода Крутовского). Изображения выполнены командой красноярских художников-граффитистов под руководством Алексея Шаргородского.

Проект «Галерея сибирской славы — мы красноярцы» был запущен в 2021 году. Тогда в городе появились на пустующих фасадах жилых домов и общественных строений портреты Дмитрия Хворостовского, Андрея Поздеева, Виктора Астафьева и Ивана Ярыгина.

Фото: Telegram-канал Александра Усса

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Регбистов «Енисея-СТМ» и «Красного Яра» включили в состав сборной России

Регбистов «Енисея-СТМ» и «Красного Яра» включили в состав сборной России

20 Сентября 2022 г.
Всего в состав сборной из красноярских клубов вошли 22 игрока
Новости Красноярска: У жителя Минусинска изъяли более двух килограммов наркотиков

У жителя Минусинска изъяли более двух килограммов наркотиков

20 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: Красноярский край занял 68 место в рейтинге по приверженности населения к ЗОЖ

Красноярский край занял 68 место в рейтинге по приверженности населения к ЗОЖ

20 Сентября 2022 г.
Рейтинговый балл составил 52,3
Новости Красноярска: В Ужурском районе пекарне удвоили штраф до 300 тысяч рублей

В Ужурском районе пекарне удвоили штраф до 300 тысяч рублей

20 Сентября 2022 г.
В отношении юридического лица возбуждено дело по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ
Новости Красноярска: Жителя Назарово будут судить за кражу металлических кормовых колод с фермы

Жителя Назарово будут судить за кражу металлических кормовых колод с фермы

20 Сентября 2022 г.
Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Канске экипаж ДПС задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении

В Канске экипаж ДПС задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении

20 Сентября 2022 г.
Подозреваемый избил сожителя бывшей возлюбленной и поджог дом
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: На бесплатные экскурсии по Красноярскому краю смогут отправиться 3 000 человек

На бесплатные экскурсии по Красноярскому краю смогут отправиться 3 000 человек

20 Сентября 2022 г.
Экскурсии будут проходить с октября по декабрь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru