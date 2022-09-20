Красноярские экологи просят президента РФ помочь с газификацией региона

Красноярская региональная общественная организация «Экологически чистый и свободный от коррупции край» направила письмо президенту РФ В.В. Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с газификацией региона. В своем обращении к президенту экологи- общественники аргументируют просьбу об ускорении газификации Красноярска и края острыми экологическими проблемами, связанными с угольной генерацией тепла.

По словам Павла Гудовского, председателя красноярской региональной общественной организации «Экологически чистый и свободный от коррупции край», газификация крайне необходима промышленным городам с серьёзным загрязнением воздуха, таким как Назарово, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Красноярск.

— Необходима она по той причине, что угольное отопление, которое можно наблюдать в частном секторе, на теплоэнергетических станциях, существенно загрязняет воздух. В холодное время года, когда учащаются режимы «чёрного неба», жители наблюдают такую картину — все выбросы «шапкой» накрывают Красноярск. Это катастрофически влияет на состояние здоровья людей, — отметил он.

Гудовский добавил, что переход на газ позволит существенно сократить выбросы.

— Также важно отметить, что предприятия, загрязняющие воздух, где уже реализуется федеральный проект «Чистый воздух», уже взяли на себя обязательства и проводят модернизацию производств. По итогу будут сокращения выбросов. При этом частный сектор остаётся как бы не у дел, — сказал председатель общественной организации. — Наши власти пытаются каким-то образом решить вопрос, но пока те предложения, которые они озвучивают касаются приобретения оборудования по переходу на газ, электричество либо центральное отопление.

По мнению Павла Гудовского, это остаётся невостребованным у населения по той причине, что сами ресурсы оплачивать дорого, ведь речи не идёт о субсидировании оплаты за электроэнергию, газ, центральное отопление. Есть предложение, что государство

оплатит только установку оборудования. Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» рассматривается как основной инструмент газификации природным газом Красноярского края. Он решит проблему с загрязнением воздуха и должен быть доступнее по стоимости.

— Инициатива по направлению обращения президенту обоснована тем, чтобы начинать привлекать внимание к этой проблеме Правительство РФ. Мы прекрасно понимаем, что сейчас это обращение по итогу перенаправят в правительство Красноярского края, а также в Газпром, где будет дан нам ответ. Важность этого обращения в том, что после того как мы получим ответы от регионального правительства и Газпрома и будем не удовлетворены, мы обратимся второй раз к президенту и приложим все ответы. И тогда надеемся, что этот вопрос вынесется на более высокий уровень и его начнут обсуждать с участием непосредственно и краевой власти, и Газпрома, и Правительства РФ, — уверен он.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Лельчук, vk.com/edinstvo_sila