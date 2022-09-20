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Трех пьяных вахтовиков сняли с поезда в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
15:00 20 Сентября 2022
в красноярском крае, поезд, рабочие, полиция, алкоголь
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В Красноярском крае с поезда «Владивосток – Омск» были сняты  три нетрезвых вахтовика. Как сообщили в Сибирском ЛУ МВД России, дежурный по ж/д вокзалу передал полицейским информацию о том, что к вагону №3 требуется наряд.

Прибыв на место инцидента, стражи правопорядка выяснили, что мужчины являются жителями Кемеровской области и они ехали с вахты в другой регион. Во время пути вахтовики пили спиртное, громко ругались матом и мешали другим.

В результате вахтовиков сняли с поезда, доставив в полицию. В отношении них составили 7 административных протоколов.

Фото: © Скриншот видео с сайта управления на транспорте МВД России по СФО

 

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