Трех пьяных вахтовиков сняли с поезда в Красноярском крае

В Красноярском крае с поезда «Владивосток – Омск» были сняты три нетрезвых вахтовика. Как сообщили в Сибирском ЛУ МВД России, дежурный по ж/д вокзалу передал полицейским информацию о том, что к вагону №3 требуется наряд.

Прибыв на место инцидента, стражи правопорядка выяснили, что мужчины являются жителями Кемеровской области и они ехали с вахты в другой регион. Во время пути вахтовики пили спиртное, громко ругались матом и мешали другим.

В результате вахтовиков сняли с поезда, доставив в полицию. В отношении них составили 7 административных протоколов.

Фото: © Скриншот видео с сайта управления на транспорте МВД России по СФО