Жителя Назарово будут судить за кражу металлических кормовых колод с фермы

В Красноярском крае под суд пойдет житель Назарово. Его обвиняют в краже металлических кормовых колод с фермы. Все началось с того, что злоумышленник ехал из Шарыпово и проезжал мимо д. Глинки в Шарыповском округе. Там он обратил внимание на ферму, на которой были кормовые колоды из металла.

Следующим утром обвиняемый ввел своего приятеля в заблуждение и сообщил, что ему требуется помощь в погрузке и вывозе металла с «позволения» собственника фермы. В итоге они поехали на ферму, где житель Назарово при помощи газорежущего инструмента разрезал пять колод. После этого обвиняемый вместе со знакомым погрузил металл в УАЗ и поехал в Назарово.

На въезде в Назаровский район их попытались остановить сотрудники ГИБДД, однако у злоумышленника не было водительских прав и он проигнорировал полицейских. Правоохранители бросились в погоню за нарушителем, который все-таки остановился. Также стало известно, что всю дорогу за злоумышленником ехали владельцы фермы. Общий ущерб составил 110 тыс рублей.

Добавим, что уголовное дело было передано в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости