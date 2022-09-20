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В Канске экипаж ДПС задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении

Главная Общество
Красноярск
16:43 20 Сентября 2022
общество, происшествия, канск, в красноярском крае
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В Канске экипаж ДПС в течение двух часов задержал 33-летнего мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ночью в дежурную часть от жительницы одного из домов в мкр. Северо-Западный поступила информация о возгорании комнаты. Пострадал её сожитель 1992 года рождения.

Было установлено, что к пожару и телесным повреждениям потерпевшего причастен 33-летний бывший сожитель заявительницы, ранее судимый житель Канска. В течение двух часов с момента поступления сообщения в ОВД экипаж ДПС обнаружил и задержал злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко 

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