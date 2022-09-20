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В Красноярске прошла региональная выставка франшиз

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Красноярск
13:37 20 Сентября 2022
общество, бизнес, продажа, выставка
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В Красноярске состоялась региональная выставка франшиз, на которой представители крупных бизнесов, таких как Авито, «Гемотест», «Штучки Дрючки», «Фасоль», «Мария», Metro Cash & Carry, Mango Office, рассказали обо всех нюансах покупки и продажи франшизы. 

На выставку пришло более 100 человек, которые могли спокойно посетить каждый стенд с брендами и узнать все о представленном бизнесе. Красноярцы были очень заинтересованы в покупке франшизы в такие непростые времена. 

«На данный момент на сайте объявлений Avito около 2 000 брендов официально продают свою франшизу в России, а за июнь этого года более 3 млн человек интересовались покупкой бизнеса в разделе «Готовый бизнес»» - такими данным поделился руководитель макрокатегорий платформы “Готовый бизнес и франчайзинг” и “Оборудование и товары для бизнеса” Илья Дудковский.

Каждый представитель бренда подчеркнул, что покупатели приобретают не только франшизу, но и обучение бизнесу, а также узнаваемый бренд, благодаря которому минимальный срок окупаемость может составить всего 1 год. 

Тем, кто впервые покупают франшизу важно выбрать хороший бренд и не столкнуться с обманом в интернете. 

Илья Дудковский также дал несколько советов на эту тему: «во-первых, если продается франшиза крупного бренда, то достаточно лишь попросить продавца прислать письмо с адреса компании, либо же лично позвонить в организацию и узнать работают ли такие люди. Если же речь идет о продаже неизвестного бренда, то можно попросить познакомить вас с теми, кто уже купил у них франшизу и уже у них узнать подробнее о работе с представителем продаваемого бренда». 

Отметим, что абсолютными лидерами по продажам франшиз в Красноярском крае и в России являются магазины и пункты выдачи заказов, сфера услуг, а также общепит.

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