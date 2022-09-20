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Красноярские туристы рассказали о проблемах с картами «Мир» в Турции

Главная Общество
Красноярск
13:34 20 Сентября 2022
в красноярске, россия, турция, отдых
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Жители Красноярска, отдыхающие сейчас в Турции, начали в своих соцсетях жаловаться на проблемы с обслуживанием платежных карт «Мир». Так, известная в Красноярске певица и свадебная ведущая Мария Запольская, отдыхающая в Турции вместе с тремя детьми, рассказала о том, что попробовала снять лиры в банкоматах и везде получила отказ.

В ассоциации туроператоров сообщили о том, что число банкоматов, принимающих «Мир», сокращается. Поэтому россиянам советуют брать в Турцию наличку.

Как пишет издание «РИА Новости», турецкие банки Is Bankasi и DenizBank официально подтвердили, что прекратили обслуживать карты платежной системы «Мир». Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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