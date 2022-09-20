В Минусинске прекращены полномочия четырёх депутатов за нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратурой установлено, что четыре депутата Минусинского Городского Совета депутатов не представили, либо представили с нарушением срока справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год.

В результате, полномочия депутатов досрочно прекращены из-за утраты доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В 1 полугодии более 400 публичных должных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении 12 принято решение о досрочном прекращении их полномочий в связи с утратой доверия.

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