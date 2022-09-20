Пять человек пошли за ягодами и заблудились в заболоченном лесу в Железногорске

В Красноярском крае в понедельник, 19 сентября, в полицию обратилась женщина и рассказала о пропаже ее дочери и 15-летнего внука, которые на выходных пошли за ягодами в лес рядом с пос. Подгорный, однако до сих пор не вернулись.

Обеспокоенная женщина также заявила, что родственники пошли в лесной массив вместе с экс-супругом дочери, а также другой семейной парой.

На поиск жителей Железногорска направили полицейских. К поисковым работам подключились спасатели и волонтеры. Специалисты организовали полномасштабные поисковые мероприятия в районе, где могли находиться пропавшие.

В ходе поисков ночью был найдена машина пропавшей 38-летней женщины. На ней компания приехала в лес. Несмотря на обнаруженный автомобиль, к результатам это не привело.

В результате сегодня утром пропавшие вышли на связь и рассказали, что добрались до ЛЭП недалеко от Железногорска. Туда направили полицейских и спасателей. Добавим, что железногорцев опросили полицейские и отпустили домой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не грозит.

Фото: © Никита Алексеев