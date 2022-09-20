20 сентября
Красноярск
погода +14 °C
60.17
 
€ 60.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пять человек пошли за ягодами и заблудились в заболоченном лесу в Железногорске

Главная Общество
Красноярск
15:45 20 Сентября 2022
в красноярском крае, железногорск, пропавшие, лес, люди, полиция, спасатели
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в понедельник, 19 сентября, в полицию обратилась женщина и рассказала о пропаже ее дочери и 15-летнего внука, которые на выходных пошли за ягодами в лес рядом с пос. Подгорный, однако до сих пор не вернулись.

Обеспокоенная женщина также заявила, что родственники пошли в лесной массив вместе с экс-супругом дочери, а также другой семейной парой.

На поиск жителей Железногорска направили полицейских. К поисковым работам подключились спасатели и волонтеры. Специалисты организовали полномасштабные поисковые мероприятия в районе, где могли находиться пропавшие.

В ходе поисков ночью был найдена машина пропавшей 38-летней женщины. На ней компания приехала в лес. Несмотря на обнаруженный автомобиль, к результатам это не привело.

В результате сегодня утром пропавшие вышли на связь и рассказали, что добрались до ЛЭП недалеко от Железногорска. Туда направили полицейских и спасателей. Добавим, что железногорцев опросили полицейские и отпустили домой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не грозит.

Фото: © Никита Алексеев

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Канске экипаж ДПС задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении

В Канске экипаж ДПС задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении

20 Сентября 2022 г.
Подозреваемый избил сожителя бывшей возлюбленной и поджог дом
Новости Красноярска: В Красноярский край доставили 82 новых автобусов

В Красноярский край доставили 82 новых автобусов

20 Сентября 2022 г.
Из них 56 автобусов скоро будут возить красноярцев
Новости Красноярска: В Минусинске прекращены полномочия четырёх депутатов за нарушения антикоррупционного законодательства

В Минусинске прекращены полномочия четырёх депутатов за нарушения антикоррупционного законодательства

20 Сентября 2022 г.
В 1 полугодии более 400 публичных должных лиц привлечены к ответственности
Новости Красноярска: Патриарх Кирилл освятил новый храм в Норильске и посетил рудник «Скалистый»

Патриарх Кирилл освятил новый храм в Норильске и посетил рудник «Скалистый»

20 Сентября 2022 г.
Также он спустился в шахту на 2 тысячи метров
Новости Красноярска: Напротив «Красноярских Столбов» может появиться новый «Южный берег»

Напротив «Красноярских Столбов» может появиться новый «Южный берег»

20 Сентября 2022 г.
Новый микрорайон будет создан по образу «Южного берега»
Новости Красноярска: В Ленинском районе Красноярска автомобилистов за парковку на газонах оштрафовали на 2 млн рублей

В Ленинском районе Красноярска автомобилистов за парковку на газонах оштрафовали на 2 млн рублей

20 Сентября 2022 г.
Штрафы получили 770 человек
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

16 Сентября 2022 г.
До 17 сентября будут проходить творческие встречи с артистами, киноконцерты
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru