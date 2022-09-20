В Ленинском районе Красноярска автомобилистов за парковку на газонах оштрафовали на 2 млн рублей

С начала года в Ленинском районе рассмотрено 1 039 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности привлекли 978 физических, 19 должностных и 17 юридических лиц, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска. Сумма штрафов - 2 764 000 руб.

Чаще всего привлекались те, кто паркует автомобили на газонах. Штрафы получили 770 человек на сумму 2 184 000 руб.

Жителям напоминают, что для привлечения к ответственности нужно направить сообщение с приложением фото или видео в административную комиссию (важно указать адрес, дату и время нарушения, а фото или видео должны быть привязаны к местности). На фотографии также должен быть виден госномер автомобиля-нарушителя и съезд с асфальто-бетонного покрытия на газон.

Сообщить о парковках на газоне в Ленинском районе можно по электронной почте timchishina@lenin.admkrsk.ru.

Таким парковщикам грозит штраф 2 000 – 4 000 руб. для физлиц и 80 000 – 100 000 руб. для юрлиц.