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Основы работы на смартфоне: новый модуль программы «Ростелекома» и ПФР «Азбука интернета»

Главная Общество
Красноярск
12:32 20 Сентября 2022
интернет, образование, оператор, программа, технологии
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«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) для расширенного курса программы «Азбука интернета» разработали новый учебный модуль — «Основы работы на смартфоне». В материалах курса описаны особенности использования мобильных устройств, дано понятие приложения, подробно рассказано о предустановленных и часто используемых программах для смартфонов.

Особое внимание уделено пошаговому разбору работы в приложениях Пенсионного фонда России, Госуслуг, электронной почты, мобильных операторов (на примере Tele2). Не менее полезными могут оказаться навыки использования мобильных карт местности, приложений для вызова такси и отслеживания движения транспорта. Учащиеся также смогут расширить знания о способах хранения фото- и видеофайлов, общении в социальных сетях и мессенджерах, возможности оплаты товаров и услуг через интернет с помощью смартфона, а также еще раз вспомнить правила безопасности при проведении платежей.

Основы работы на смартфоне: новый модуль программы «Ростелекома» и ПФР «Азбука интернета»

На интернет-портале «Азбука интернета» также опубликована электронная версия базового учебника с полным комплектом материалов и все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку. Материалы программы могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель партнерства — облегчить пожилым гражданам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: они соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы целевой аудитории.

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Фото: ПАО «Ростелеком»
По материалам ПАО «Ростелеком»
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