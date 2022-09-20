Экс-замглавы Красноярска Олег Животов стал главой «Красноярскгражданпроекта»

Бывший заместитель мэра Красноярска Олег Животов вновь перешел на работу в ТГИ «Красноярскгражданпроект». Он был назначен директором института.

Как пишут Gornovosti, в «Красноярскгражданпроекте» им подтвердили назначение Олега Животова. Также в институте заявили, что на должность руководителя он был назначен 15 сентября.

До этого данный пост занимал Олег Михайленко, который уже покинул «Красноярскгражданпроект». Добавим, что Олег Животов ушел с поста замглавы города еще 17 августа.

Фото: © Администрация г. Красноярска