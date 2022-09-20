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Экс-замглавы Красноярска Олег Животов стал главой «Красноярскгражданпроекта»

Главная Общество
Красноярск
12:40 20 Сентября 2022
в красноярске, красноярск, назначения, назначение
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Бывший заместитель мэра Красноярска Олег Животов вновь перешел на работу в ТГИ «Красноярскгражданпроект». Он был назначен директором института. 

Как пишут Gornovosti, в «Красноярскгражданпроекте» им подтвердили назначение Олега Животова. Также в институте заявили, что на должность руководителя он был назначен 15 сентября.

До этого данный пост занимал Олег Михайленко, который уже покинул «Красноярскгражданпроект». Добавим, что Олег Животов ушел с поста замглавы города еще 17 августа. 

Фото: © Администрация г. Красноярска 

 

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