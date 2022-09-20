В Ужурском районе пекарне удвоили штраф до 300 тысяч рублей

ООО "Пекарня Солнечный" в ЗАТО п. Солнечный Роспотребнадзором было вынесено наказание в виде штрафа в 150 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба ведомства, в пекарне мука хранилась навалом, не проводились мукопросеивания, лабораторный контроль выпускаемой продукции, медосмотр у сотрудников отсутствовал.
В установленный срок штраф общество не уплатило.
В отношении юридического лица возбуждено дело по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
Постановлением суда сумму штрафа увеличили до двукратного размера неуплаченного ранее.
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