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В Ужурском районе пекарне удвоили штраф до 300 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
18:00 20 Сентября 2022
штраф, в красноярском крае, происшествия, общество
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ООО "Пекарня Солнечный" в ЗАТО п. Солнечный Роспотребнадзором было вынесено наказание в виде штрафа в 150 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба ведомства, в пекарне мука хранилась навалом, не проводились мукопросеивания, лабораторный контроль выпускаемой продукции, медосмотр у сотрудников отсутствовал.

В установленный срок штраф общество не уплатило.

В отношении юридического лица возбуждено дело по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Постановлением суда сумму штрафа увеличили до двукратного размера неуплаченного ранее.

Фото: © РИА Новости / Егор Гавриленко 

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