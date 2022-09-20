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Автомобиль паллиативной помощи поступил в Нижнеингашскую районную больницу

Главная Общество
Красноярск
14:12 20 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, здравоохранение, автомобиль
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Автомобиль LADA Largus, поступивший в Нижнеингашскую районную больницу, предназначен для оказания помощи неизлечимым больным, для создания им максимально доступного качества жизни. Добираться до тяжёлых пациентов в отдалённые поселения врачам будет намного легче, а также медики смогут доставлять пациентов в стационар паллиативного отделения.

В набор оборудования автомобиля входят носилки, пульсоксиметр. Заднее сидение машины раскладывается таким образом, чтобы лежачих пациентов можно было максимально удобно доставить до стационара. Количество посадочных мест позволяет выехать к пациенту расширенным составом медицинской бригады, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Патронажная бригада паллиативной помощи начнёт выезжать в конце сентября. В состав войдут врач, медсестра и водитель. За смену они смогут проводить 5-6 визитов к пациентам, они будет проводить осмотры пациентов, перевязки, смену катетеров, обработку стом, коррекцию обезболивающей терапии. Ещё бригада будет обучать близких уходу за болеющим.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края 

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