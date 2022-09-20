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Юлия Круглова выиграла золото Кубка России по пулевой стрельбе

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Красноярск
13:55 20 Сентября 2022
спорт, спортсменка, победа, красноярск, красноярка
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Юлия Круглова, представляющая Красноярский край, заработала несколько медалей в финале Кубка России по пулевой стрельбе.

Наша спортсменка оказалась лучшей в стрельбе из трёх положений. Также Юлия Круглова стала обладательницей бронзовой медали в стрельбе из положения лёжа. Золото в данной дисциплине завоевала москвичка Елена Кутырева, серебро – Анастасия Муравьева из Санкт-Петербурга.

Юлия Круглова выиграла золото Кубка России по пулевой стрельбе

Добавим, что на минувшей неделе красноярка выиграла золото во Всероссийских состязаниях в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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