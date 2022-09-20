Юлия Круглова выиграла золото Кубка России по пулевой стрельбе

Юлия Круглова, представляющая Красноярский край, заработала несколько медалей в финале Кубка России по пулевой стрельбе.

Наша спортсменка оказалась лучшей в стрельбе из трёх положений. Также Юлия Круглова стала обладательницей бронзовой медали в стрельбе из положения лёжа. Золото в данной дисциплине завоевала москвичка Елена Кутырева, серебро – Анастасия Муравьева из Санкт-Петербурга.

Добавим, что на минувшей неделе красноярка выиграла золото во Всероссийских состязаниях в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Фото: © Минспорта Красноярского края