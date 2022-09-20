Двух красноярцев задержали полицейские за кражу продуктов из магазина на 12 тысяч рублей

В Красноярске правоохранителями были задержаны двое подозреваемых в серийных кражах из продуктового магазина. Так, стражи правопорядка получили сигнал «тревоги» из супермаркета, расположенного в мкрн. «Пашенный».

Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии работник магазина сообщил, что одна из покупательниц пыталась вынести сыр, за который она не заплатила. В результате 32-летняя женщина была задержана и передана в отдел полиции.

В ходе просмотра видеокамер стражи правопорядка выяснили, что красноярка уже совершала кражи сыра в данном супермаркете и была с сообщником. Всего ими было вынесено неоплаченных продуктов и бытовой химии более чем на 12 тыс рублей.

Впоследствии полицейские установили, что сообщником злоумышленницы оказался неоднократно судимый 41-летний житель Красноярска. Добавим, что в отношении подозреваемых завели уголовное дело по ст. «Кража». На данный момент ведется следствие.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости