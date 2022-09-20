На бесплатные экскурсии по Красноярскому краю смогут отправиться 3 000 человек

Благодаря экскурсионному гранту для жителей Красноярского края проведут бесплатные экскурсии. Воспользоваться ими смогут дети, молодёжь от 14 до 35 лет включительно, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды, многодетные семьи. А также ветераны ВОВ, боевых действий, военной службы и ветераны труда, сообщает пресс-служба агентства по туризму Красноярского края.

Агентство по туризму Красноярского края подвело итоги конкурса на предоставление экскурсионных грантов. В список победителей вошли:

ООО «Клуб путешествий «Дюла-тур», экскурсия «Мы – украшение ёлки»;

ООО «Мана-тур», экскурсия «Красноярск – места силы»;

ИП Мельников, экскурсия «Фабрика « Бирюсинка »: средь игрушек и улыбок»;

ООО «Центр туризма «Спутник»», экскурсия «Красноярская игрушка;

ООО «Истории Сибири», экскурсия «Золотые купола Енисейска;

Бурмак и компания « Альтамира », экскурсия «Пещеры: зарождение искусства»;

КФХ Бариновой Ирины Юрьевны, экскурсия «Саянские ворота»;

ООО «Азимут», экскурсия «Земляк, понятный нам!»;

АНО «Духовно-просветительский центр «Наследие», экскурсия «Этновыходной : Сибирское Дивногорье ».

Экскурсии будут проходить с октября по декабрь. Для записи нужно обратиться к указанным туроператорам.

Программы включают услуги экскурсовода, трансфер, при необходимости оплату входных билетов.

Фото: © пресс-служба агентства по туризму Красноярского края