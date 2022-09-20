На бесплатные экскурсии по Красноярскому краю смогут отправиться 3 000 человек

Благодаря экскурсионному гранту для жителей Красноярского края проведут бесплатные экскурсии. Воспользоваться ими смогут дети, молодёжь от 14 до 35 лет включительно, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды, многодетные семьи. А также ветераны ВОВ, боевых действий, военной службы и ветераны труда, сообщает пресс-служба агентства по туризму Красноярского края.
Агентство по туризму Красноярского края подвело итоги конкурса на предоставление экскурсионных грантов. В список победителей вошли:
- ООО «Клуб путешествий «Дюла-тур», экскурсия «Мы – украшение ёлки»;
- ООО «Мана-тур», экскурсия «Красноярск – места силы»;
- ИП Мельников, экскурсия «Фабрика «Бирюсинка»: средь игрушек и улыбок»;
- ООО «Центр туризма «Спутник»», экскурсия «Красноярская игрушка;
- ООО «Истории Сибири», экскурсия «Золотые купола Енисейска;
- Бурмак и компания «Альтамира», экскурсия «Пещеры: зарождение искусства»;
- КФХ Бариновой Ирины Юрьевны, экскурсия «Саянские ворота»;
- ООО «Азимут», экскурсия «Земляк, понятный нам!»;
- АНО «Духовно-просветительский центр «Наследие», экскурсия «Этновыходной: Сибирское Дивногорье».
Экскурсии будут проходить с октября по декабрь. Для записи нужно обратиться к указанным туроператорам.
Программы включают услуги экскурсовода, трансфер, при необходимости оплату входных билетов.
Фото: © пресс-служба агентства по туризму Красноярского края