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На бесплатные экскурсии по Красноярскому краю смогут отправиться 3 000 человек

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Красноярск
12:54 20 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, туризм
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Благодаря экскурсионному гранту для жителей Красноярского края проведут бесплатные экскурсии. Воспользоваться ими смогут дети, молодёжь от 14 до 35 лет включительно, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды, многодетные семьи. А также ветераны ВОВ, боевых действий, военной службы и ветераны труда, сообщает пресс-служба агентства по туризму Красноярского края.

Агентство по туризму Красноярского края подвело итоги конкурса на предоставление экскурсионных грантов. В список победителей вошли:

  • ООО «Клуб путешествий «Дюла-тур», экскурсия «Мы – украшение ёлки»; 
  • ООО «Мана-тур», экскурсия «Красноярск – места силы»;
  • ИП Мельников, экскурсия «Фабрика «Бирюсинка»: средь игрушек и улыбок»;
  • ООО «Центр туризма «Спутник»», экскурсия «Красноярская игрушка;
  • ООО «Истории Сибири», экскурсия «Золотые купола Енисейска;
  • Бурмак и компания «Альтамира», экскурсия «Пещеры: зарождение искусства»;
  • КФХ Бариновой Ирины Юрьевны, экскурсия «Саянские ворота»;
  • ООО «Азимут», экскурсия «Земляк, понятный нам!»;
  • АНО «Духовно-просветительский центр «Наследие», экскурсия «Этновыходной: Сибирское Дивногорье».

Экскурсии будут проходить с октября по декабрь. Для записи нужно обратиться к указанным туроператорам.

Программы включают услуги экскурсовода, трансфер, при необходимости оплату входных билетов.

Фото: © пресс-служба агентства по туризму Красноярского края 

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