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Мэр Красноярска Владислав Логинов создал канал в Telegram

Главная Общество
Красноярск
11:10 20 Сентября 2022
мэр, красноярск, в красноярске
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Новый глава Красноярска Владислав Логинов теперь будет вести социальные сети. По словам градоначальника, он решил выбрать две площадки для общения – страницу «ВКонтакте» и канал в Telegram.

При этом Владислав Логинов признался, что личная страница «ВКонтакте» у него уже давно, однако он ее не заполнял, а просто смотрел то, что нравилось. А вот Telegram-канал он заводит впервые.

Также мэр Красноярска честно отметил, что ему будет помогать пресс-служба. Кроме того, Логинов добавил, что для него соцсети – возможность получать обратную связь и находиться в диалоге с красноярцами, поэтому на страницах можно будет оставлять комментарии.

Фото: © Telegram-канал Владислава Логинова  

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