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74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

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Красноярск
12:23 20 Сентября 2022
общество, красноярск, благоустройство, жители
Фотография © admkrsk.ru
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В 2023 году в Красноярске должны появиться новые скверы, детские и спортивные площадки, задуманные самими жителями. Завершился отбор идей на конкурс инициативных проектов – предложения горожан по благоустройству, развитию или приведению в порядок территорий. По условиям программы, из бюджета оплачивают до 99 % стоимости реализации 10 лучших идей. 

Проекты предложили 14 инициативных групп. В основном жители предлагали проекты благоустройства неухоженных уголков территории по соседству, пишут на сайте администрации города Красноярска.

74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

К примеру, группа из Советского района предложила благоустроить участок в районе ул. Рокоссовского. Они представили проект сквера, который носил бы имя генерал-майора милиции Владимира Горобцова.

74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

Инициативная группа с ул. Затонской предложила организовать детскую площадку во флотской тематике, с безопасным покрытием, песочницей, качелями.

Свой вариант обустройства транзитной зоны и участка между домами предложили инициаторы с пр. Им. газеты «Красноярский рабочий», 88а. Они хотят видеть там зону отдыха с качелями и песочницей, воркаут, площадку для выгула и тренировки собак.

74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

Сквер с новыми дорожками, озеленением и освещением у озера, несколько проектов обустройства спортивных площадок, детских городков презентовали жители Октябрьского района.

74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

10 идей получили поддержку. На реализацию проектов в 2023 году в бюджете города предусмотрено 50 млн руб., но конкурсная комиссия вышла с предложением увеличить бюджет до 74 млн руб. 

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