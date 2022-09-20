Красноярский театр кукол стал участником Всероссийской акции «В первом ряду»

20 сентября в 11:00 Красноярский театр кукол принимает эстафету Всероссийской акции «В первом ряду», посвященной театральному искусству. В этот день пройдёт выставка «Люди и куклы»/6+. Артист-кукловод Татьяна Семкина познакомит участников с таинственным миром театра и с героями различных спектаклей. Кроме этого, она расскажет о кукольном искусстве и поможет почувствовать себя настоящими артистами, освоив первоначальные навыки кукловождения.

21 сентября в 14:00 – мастер-класс «Мы»/5+, основанный на актёрских тренингах А. П. Чехова и К. С. Станиславского. За 60 минут участники найдут новых друзей, объединятся в коллектив, разовьют творческие и актерские способности, а в завершении станут актёрами, разыграв сцену бала из спектакля «Золушка» при помощи настоящих театральных кукол. Проведёт мастер-класс артист-кукловод Ирина Нечитайло.

22 сентября в 13:00 – экскурсия «Профессиональный театр кукол»/16+. Вместе с артистами-кукловодами Дмитрием Акишиным и Ангелиной Фатеевой гости прогуляются по фойе, зрительному залу и мастерским, заглянут на основную и малую сцены театра. Артисты покажут и расскажут, как работает световое и звуковое оборудование, познакомят с историей театра и системами кукол (на примерах персонажей из спектаклей), процессом создания спектакля и технологией изготовления кукол и декораций.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © пресс-служба Красноярского театра кукол