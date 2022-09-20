20 сентября
Красноярск
погода +12 °C
60.17
 
€ 60.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский театр кукол стал участником Всероссийской акции «В первом ряду»

Главная Общество
Красноярск
10:54 20 Сентября 2022
акция, театр, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

20 сентября в 11:00 Красноярский театр кукол принимает эстафету Всероссийской акции «В первом ряду», посвященной театральному искусству. В этот день пройдёт выставка «Люди и куклы»/6+. Артист-кукловод Татьяна Семкина познакомит участников с таинственным миром театра и с героями различных спектаклей. Кроме этого, она расскажет о кукольном искусстве и поможет почувствовать себя настоящими артистами, освоив первоначальные навыки кукловождения.

21 сентября в 14:00 – мастер-класс «Мы»/5+, основанный на актёрских тренингах А. П. Чехова и К. С. Станиславского. За 60 минут участники найдут новых друзей, объединятся в коллектив, разовьют творческие и актерские способности, а в завершении станут актёрами, разыграв сцену бала из спектакля «Золушка» при помощи настоящих театральных кукол. Проведёт мастер-класс артист-кукловод Ирина Нечитайло.

22 сентября в 13:00 – экскурсия «Профессиональный театр кукол»/16+. Вместе с артистами-кукловодами Дмитрием Акишиным и Ангелиной Фатеевой гости прогуляются по фойе, зрительному залу и мастерским, заглянут на основную и малую сцены театра. Артисты покажут и расскажут, как работает световое и звуковое оборудование, познакомят с историей театра и системами кукол (на примерах персонажей из спектаклей), процессом создания спектакля и технологией изготовления кукол и декораций.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © пресс-служба Красноярского театра кукол

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

20 Сентября 2022 г.
10 идей жителей получили поддержку
Новости Красноярска: 8 человек эвакуировали спасатели из горящего 5-этажного дома в Канске

8 человек эвакуировали спасатели из горящего 5-этажного дома в Канске

20 Сентября 2022 г.
Людей эвакуировали по лестничным маршам
Новости Красноярска: Современная площадка ГТО открылась в селе Курай

Современная площадка ГТО открылась в селе Курай

20 Сентября 2022 г.
Населенный пункт находится в Дзержинском районе
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

20 Сентября 2022 г.
Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ — 0,05 %
Новости Красноярска: Мэр Красноярска Владислав Логинов создал канал в Telegram

Мэр Красноярска Владислав Логинов создал канал в Telegram

20 Сентября 2022 г.
Также глава города будет вести страницу во «ВКонтакте»
Новости Красноярска: Бензовоз с топливом опрокинулся в Енисейском районе

Бензовоз с топливом опрокинулся в Енисейском районе

20 Сентября 2022 г.
Нефтепродукты разлились на дорогу
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Новости Красноярска: На ударившего школьника на автобусной остановке железногрца завели уголовное дело

На ударившего школьника на автобусной остановке железногрца завели уголовное дело

19 Сентября 2022 г.
Мальчик заступился за пенсионерку, которую оскорблял мужчина
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru