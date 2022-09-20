В туалете красноярской школы №153 поставили видеокамеры

В Красноярске в школе №153 разместили видеокамеры прямо в туалете. Прокуратурой организована проверка.

Как пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на ведомство, родители школьников добровольно проголосовали за установку видеокамер три года назад. Причиной такой шага стал школьный вандализм, в результате которого приходилось ремонтировать туалеты и стирать со стен нецензурную брань.

К слову, видеокамеры охватывают вход, а также показывают, кто заходит в кабинки. Этот факт понравился далеко не всем родителям, которые не согласны наблюдением за их детьми в туалете.

Фото: © Р. Рыбаков