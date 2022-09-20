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Аграрии Красноярского края собрали более 1,5 миллиона тонн зерна

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Красноярск
11:40 20 Сентября 2022
зерно, общество, в красноярском крае, красноярск
Фотография © krskstate.ru
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Заместитель председателя правительства Красноярского края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил, что сельчане убрали зерновые и зернобобовые с 503,5 тыс. Гектаров (52,5 % площадей от плана). Намолочено 1 млн 678,5 тыс. тонн зерна (средняя урожайность около 33,5 ц/га). Об этом сообщили в региональном правительстве.

Наиболее высокие темпы уборки у аграриев южных районов Красноярского края. Они обмолотили около 63,5 % площадей под зерновыми и зернобобовыми. В других территориях работы замедлились из-за дождей. В 11 муниципалитетах фиксировалось переувлажнение почвы.

— Красноярский край последние 5 лет имеет очень хорошие устойчивые показатели в области растениеводства. Нынешний год не стал исключением. Виды на урожай достаточно хорошие. Подготовка к уборочной кампании прошла на высоком уровне. Но существует традиционный фактор, на который мы не в состоянии повлиять, это погодные условия. В этом году, к сожалению, был дождливый август, позднее созревание хлебов, соответственно сдвинутые сроки начала уборочной кампании. Это существенно сказывается на темпах проведения работ, - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Отметим, что урожайность сельхозкультур в регионе достаточно высокая. Лидиры: хозяйства Ужурского (52,3 ц/га), Шарыповского (46,2 ц/га), Назаровского (42,5 ц/га), Балахтинского (33,6 ц/га) и Емельяновского (34 ц/га) районов. Рапс молотят аграрии в 21 территории, уже собрано около 30,5 тыс. тонн маслосемян (средняя урожайность 19,5 ц/г).

Овощи убирают сельхозпроизводители в 6 районах, картофель – в 21. Собрано порядка 2 тыс. тонн овощей (средняя урожайность 177,3 ц/г). Накопано около 50 тыс. тонн картофеля (средняя урожайность 205 ц/г).

Вместе с переходящими остатками прошлого года (около 6 ц кормовых единиц на условную голову), запасли 94 % от плана кормов. Стартовала заготовка силоса, его планируется запасти около 5 ц.

Отметим, что сельхозтехника готова на высоком уровне. С начала года аграриями приобретено более 1,5 тыс. единиц сельхозмашин, было потрачено около 7,2 млрд рублей. Мощности хранения зерновых и зернобобовых оцениваются почти в 4 млн тонн, они обеспечат приёмку всего урожая.

Кстати, в этом году растениеводы получат дополнительную поддержку из федерального бюджета (около 500 млн руб.) на производство масличных культур, выращивание и сбыт зерновых.

На поддержку всех направлений АПК в 2022 году из федерального и регионального бюджетов выделено 9,9 млрд рублей. Из них 8,6 млрд рублей – краевые деньги. Это на 2,6 млрд руб. больше, чем 5 лет назад.

Напомним, успехи Красноярского края в агропромышленном комплексе привлекли внимание казахских партнёров.

— Красноярское зерно выгодно отличается от зерна наших соседей по техническим параметрам. Практически все регионы Сибири покупают пшеницу красноярских аграриев в качестве улучшителя муки. Красноярский край также показывает высокие результаты в производстве рапса. Уже три года собираем маслосемян больше всех в России. Наш рапс активно покупают Китай и Беларусь. Есть отличные результаты и в производстве животноводческой продукции, а также продуктов питания, — рассказал Александр Походин, первый замминистра сельского хозяйства и торговли края.

Красноярский край рассматривает новые площадки для реализации зерновых культур, семян рапса и готовой продукции. В это году из региона в Казахстан отгружено 690 тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму 1,5 тысячи долларов. Наибольшая доля в экспорте — лошади, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

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