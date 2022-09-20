Современная площадка ГТО открылась в селе Курай

В Красноярском крае продолжается реализация федерального проекта «Спорт норма жизни», являющегося частью нацпроекта «Демография». В рамках проекта в селе Курай Дзержинского района была открыта современная площадка ГТО. Новый спортивный объект был построен на территории общеобразовательного учреждения.

На средства из районного бюджета было уложено основание для площадки, а турники, брусья, тренажеры и безопасное покрытие было установлено за счет федеральных средств.

Каждый тренажер имеет свой QR-код, с помощью которого можно получить рекомендации по подготовке и выполнению нормативов ГТО. По мнению главы Дзержинского района Виктора Дергунова, для благополучной жизни важно не только наличие рабочих мест, но и создание условий для возможно ведения здорового образа жизни.

В связи с тем, что ученики Курайской школы демонстрируют высокие спортивные результаты, ни у кого не было вопросов, связанных с местом строительства спортивной площадки. Директор школы Ольга Курбангулова, в свою очередь, говорит, что с появлением нового спортивного объекта возможность укреплять здоровье теперь есть и у детей.

Добавим, что за счет удачного месторасположения площадки она будет всегда пользоваться высокой популярностью.

Фото: © Минспорта Красноярского края