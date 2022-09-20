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Современная площадка ГТО открылась в селе Курай

Главная Общество
Красноярск
11:55 20 Сентября 2022
площадка, спорт, министерство, правительство, строительство, в красноярском крае
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В Красноярском крае продолжается реализация федерального проекта «Спорт норма жизни», являющегося частью нацпроекта «Демография». В рамках проекта в селе Курай Дзержинского района была открыта современная площадка ГТО. Новый спортивный объект был построен на территории общеобразовательного учреждения. 

На средства из районного бюджета было уложено основание для площадки, а турники, брусья, тренажеры и безопасное покрытие было установлено за счет федеральных средств. 

Каждый тренажер имеет свой QR-код, с помощью которого можно получить рекомендации по подготовке и выполнению нормативов ГТО. По мнению главы Дзержинского района Виктора Дергунова, для благополучной жизни важно не только наличие рабочих мест, но и создание условий для возможно ведения здорового образа жизни. 

В связи с тем, что ученики Курайской школы демонстрируют высокие спортивные результаты, ни у кого не было вопросов, связанных с местом строительства спортивной площадки. Директор школы Ольга Курбангулова, в свою очередь, говорит, что с появлением нового спортивного объекта возможность укреплять здоровье теперь есть и у детей. 
Добавим, что за счет удачного месторасположения площадки она будет всегда пользоваться высокой популярностью. 

Фото: © Минспорта Красноярского края 

 

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