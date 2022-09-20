Красноярский край преодолел пиковые значения заболеваемости COVID-19

В Красноярском крае преодолены пиковые значения заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, на данный момент регистрируется снижение числа инфицированных. За минувшие сутки было выявлено 635 новых случаев коронавирусом.

Подъем заболеваемости в Красноярском крае регистрировался с конца июля. За счет особенностей циркулирующего штамма и прививочной кампании удалось избежать введения допограничений.

Несмотря на это, вакцинация по-прежнему остается главной мерой профилактики, которая позволяет минимизировать последствия заболевания.

Фото: © Наталья Горшкова / РИА Новости