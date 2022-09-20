20 сентября
Красноярск
погода +12 °C
60.17
 
€ 60.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край преодолел пиковые значения заболеваемости COVID-19

Главная Общество
Красноярск
09:55 20 Сентября 2022
в красноярском крае, заболевание, пациенты, врач, врачи, болезнь
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае преодолены пиковые значения заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, на данный момент регистрируется снижение числа инфицированных. За минувшие сутки было выявлено 635 новых случаев коронавирусом.

Подъем заболеваемости в Красноярском крае регистрировался с конца июля. За счет особенностей циркулирующего штамма и прививочной кампании удалось избежать введения допограничений.

Несмотря на это, вакцинация по-прежнему остается главной мерой профилактики, которая позволяет минимизировать последствия заболевания.

Фото: © Наталья Горшкова / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

74 млн рублей получат инициативные красноярцы на реализацию идей и проектов

20 Сентября 2022 г.
10 идей жителей получили поддержку
Новости Красноярска: 8 человек эвакуировали спасатели из горящего 5-этажного дома в Канске

8 человек эвакуировали спасатели из горящего 5-этажного дома в Канске

20 Сентября 2022 г.
Людей эвакуировали по лестничным маршам
Новости Красноярска: Современная площадка ГТО открылась в селе Курай

Современная площадка ГТО открылась в селе Курай

20 Сентября 2022 г.
Населенный пункт находится в Дзержинском районе
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

20 Сентября 2022 г.
Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ — 0,05 %
Новости Красноярска: Мэр Красноярска Владислав Логинов создал канал в Telegram

Мэр Красноярска Владислав Логинов создал канал в Telegram

20 Сентября 2022 г.
Также глава города будет вести страницу во «ВКонтакте»
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол стал участником Всероссийской акции «В первом ряду»

Красноярский театр кукол стал участником Всероссийской акции «В первом ряду»

20 Сентября 2022 г.
Акция направлена на творческое развитие и знакомство с культурой
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: Подростки из Кемерово устроили шоу на вершине опоры ЛЭП

Подростки из Кемерово устроили шоу на вершине опоры ЛЭП

15 Сентября 2022 г.
Видео с экстремалами появилось в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru