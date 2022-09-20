2 человека погибли после столкновения автомобиля с деревом в Енисейском районе

В Красноярском крае в минувшие выходные случилось автопроисшествие, в котором погибли два человека.

По официальным данным, в ночные часы на 305 км трассы Красноярск – Енисейск 27-летний водитель Mazda в какой-то момент съехал в кювет и впоследствии врезался в дерево.

В результате автовладелец и 27-летний пассажир скончались на месте. Как выяснили инспекторы ГИБДД, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Добавим, что причиной аварии могло стать сильное превышение скорости.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю