20 сентября
Красноярск
погода +11 °C
60.17
 
€ 60.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Суд подтвердил предписание Роспотребнадзора о прекращении использования в Красноярске антигололедного реагента

Главная Общество
Красноярск
08:55 20 Сентября 2022
общество, красноярск, дороги, роспотребнадзор
версия для печати Ico_print

Арбитражный суд подтвердил законность запрета на использование антигололёдного реагента "ХКНМ", сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В феврале Роспотребнадзора выдало предписание МП "САТП" по прекращению использовать реагент "ХКНМ" (хлористый кальций и натрий модифицированный), которым посыпали красноярские дороги в зимний. Противогололёдное средство не прошло процедуру оценки безопасности, прописанную в санитарном законодательстве.

Предприятие решило отменить запрет Роспотребнадзора и обратилось в Арбитражный суд Красноярского края, но суд встал на сторону ответчика. Как оказалось, "ХКНМ" не является разрешённым к применению реагентом.

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае грузовик столкнулся с груженым бензовозом

В Красноярском крае грузовик столкнулся с груженым бензовозом

20 Сентября 2022 г.
Никто не пострадал
Новости Красноярска: В Красноярске скончался учёный Самуил Кангун

В Красноярске скончался учёный Самуил Кангун

20 Сентября 2022 г.
Прощание состоится 24 сентября в 17:00 на ул. Взлётная, 20
Новости Красноярска: 2 человека погибли после столкновения автомобиля с деревом в Енисейском районе

2 человека погибли после столкновения автомобиля с деревом в Енисейском районе

20 Сентября 2022 г.
Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнем безопасности
Новости Красноярска: Прямые авиарейсы из Красноярска на Шри-Ланку запустят с 11 ноября

Прямые авиарейсы из Красноярска на Шри-Ланку запустят с 11 ноября

20 Сентября 2022 г.
Полеты расписаны до марта
Новости Красноярска: В Красноярске запретят останавливаться на Октябрьском мосту

В Красноярске запретят останавливаться на Октябрьском мосту

20 Сентября 2022 г.
Для горожан выступят лучшие городские творческие коллективы
Новости Красноярска: Красноярск в конце недели может накрыть снегопад

Красноярск в конце недели может накрыть снегопад

20 Сентября 2022 г.
К середине следующей недели снег прекратится
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Маршрутную сеть Красноярска ждёт серьёзная трансформация

Маршрутную сеть Красноярска ждёт серьёзная трансформация

15 Сентября 2022 г.
На сегодняшний день она не отвечает современным требованиям
Новости Красноярска: Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

Две жительницы Кемерово устроили драку в магазине

19 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru