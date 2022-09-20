Суд подтвердил предписание Роспотребнадзора о прекращении использования в Красноярске антигололедного реагента

Арбитражный суд подтвердил законность запрета на использование антигололёдного реагента "ХКНМ", сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В феврале Роспотребнадзора выдало предписание МП "САТП" по прекращению использовать реагент "ХКНМ" (хлористый кальций и натрий модифицированный), которым посыпали красноярские дороги в зимний. Противогололёдное средство не прошло процедуру оценки безопасности, прописанную в санитарном законодательстве.

Предприятие решило отменить запрет Роспотребнадзора и обратилось в Арбитражный суд Красноярского края, но суд встал на сторону ответчика. Как оказалось, "ХКНМ" не является разрешённым к применению реагентом.

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