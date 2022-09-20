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В Красноярске запретят останавливаться на Октябрьском мосту

Главная Общество
Красноярск
08:11 20 Сентября 2022
события, красноярск, остров, общество, праздник, культура
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Красноярским водителям запретят остановку на дорожном полотне Октябрьского моста 25 сентября.

Как сообщается, автомобилисты не смогут останавливаться на мосту в Советском районе Красноярска в ближайшее воскресенье с 6:00 до 23:00. 

Причина запрета на парковку — проведение масштабного фестиваля «Русское лето», который запланирован на острове Татышев. 

Как сообщают организаторы фестиваля, зрителям покажут экстремальное шоу и для горожан выступят лучшие городские творческие коллективы.

Фото: @Сергей Токарев

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