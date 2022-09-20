В Красноярске запретят останавливаться на Октябрьском мосту

Красноярским водителям запретят остановку на дорожном полотне Октябрьского моста 25 сентября.

Как сообщается, автомобилисты не смогут останавливаться на мосту в Советском районе Красноярска в ближайшее воскресенье с 6:00 до 23:00.

Причина запрета на парковку — проведение масштабного фестиваля «Русское лето», который запланирован на острове Татышев.

Как сообщают организаторы фестиваля, зрителям покажут экстремальное шоу и для горожан выступят лучшие городские творческие коллективы.

Фото: @Сергей Токарев