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Красноярск в конце недели может накрыть снегопад

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Красноярск
07:52 20 Сентября 2022
погода, непогода, снегопад, общество, красноярск, в красноярском крае
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Синоптики Красноярского края предсказывают снегопад на этой рабочей неделе в краевой столице.

По прогнозу гидрометцентра, к 24 сентября в Красноярске похолодает до +8 градусов днем, а в воскресенье термометр может показать и все +4 градуса. Именно 25 сентября синоптики ожидают выпадение мокрых снежных осадков.


Также специалисты прогнозируют, что к середине следующей недели снег прекратится, а ночи станут холодными и придут заморозки. Практически каждую ночь температура воздуха может опускаться ниже нуля.

Ранее sibnovosti.ru рассказали, что в Красноярске приступили к началу отопительного сезона.

Фото: Александр Жуковец

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