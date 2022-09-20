Красноярск в конце недели может накрыть снегопад

Синоптики Красноярского края предсказывают снегопад на этой рабочей неделе в краевой столице.

По прогнозу гидрометцентра, к 24 сентября в Красноярске похолодает до +8 градусов днем, а в воскресенье термометр может показать и все +4 градуса. Именно 25 сентября синоптики ожидают выпадение мокрых снежных осадков.



Также специалисты прогнозируют, что к середине следующей недели снег прекратится, а ночи станут холодными и придут заморозки. Практически каждую ночь температура воздуха может опускаться ниже нуля.

Ранее sibnovosti.ru рассказали, что в Красноярске приступили к началу отопительного сезона.

Фото: Александр Жуковец



