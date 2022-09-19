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Красноярская рециклинговая компания приняла участие в экологическом субботнике «День реки – 2022»

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Красноярск
18:49 19 Сентября 2022
общество, экология, акция, река, енисей
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«Красноярская рециклинговая компания» традиционно приняла участие в экологическом  субботнике «День реки – 2022», который прошёл 17 сентября на  косе Орлиха в Красноярске. 

У экологического проекта «День Енисея» уже довольно солидная история. Как рассказала куратор проекта, ивент-менеджер социальных программ компании РУСАЛ Юлия Евдокимова, впервые масштабный экологический субботник прошёл в краевом центре в 2011 году по инициативе красноярского отделения Русского географического общества и компании РУСАЛ. Постепенно проект разрастался, в него включились другие города. Появилось общее название  – «День реки», но в каждом городе субботник называется в соответствии с местными реалиями: «День Енисея», «День Чулыма», «День Волги». 

«Сегодня на экоквест вышли 40 команд, 405 человек. Все волонтёры пришли сюда по доброй воле, а не по обязанности или приказу начальства – и это главный принцип нашего проекта, – рассказала Юлия Евдокимова. – Участок мы каждый раз выбираем по согласованию с местными жителями и администрациями районов, на этот раз убираем косу Орлиха. По предварительным оценкам, мусора здесь, к сожалению, много». 
«Красноярская рециклинговая компания» принимает участие в проекте с первого года своей работы в статусе левобережного регионального оператора. 

Красноярская рециклинговая компания приняла участие в экологическом субботнике «День реки – 2022»

«Мы присоединились к акции «День Енисея» в  2019 году и продолжаем участвовать в ней ежегодно, ни одного экоквеста не пропустили, даже в период пандемии, – рассказала Юлия КОМИССАРЕНКО, руководитель отдела по связям с общественностью «КРК». – Предоставляем спецтехнику для вывоза собранных отходов, относящихся к ТКО, полезные сувениры  для участников, выставляем свою команду волонтёров.  У нас много активной молодёжи, которая с удовольствием отзывается на такие предложения. Коллеги старшего возраста тоже охотно принимают участие в этом ярком и важном событии».

Юлия Комиссаренко уточнила: на экоквесте от «Красноярской рециклинговой компании» работали три спецавтомобиля: мусоровоз, который забрал смешанный мусор, машина под пластик и машина под стекло. Во время акции «День Енисея» на лицензированный полигон отправились 2,4 тонны смешанных отходов, на переработку было вывезено 300 кг пластика и 460 кг стекла.

Красноярская рециклинговая компания приняла участие в экологическом субботнике «День реки – 2022»

Как отметил один из участников «Дня Енисея» Ростислав ВОЛГИН, председатель местного отделения всероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия», к сожалению, в современном обществе пока не сформирована культура отдыха:

«Я участвую в проекте с 2016 года. Мы помогаем привлекать к уборке команды волонтёров, например, на этот раз вышли «наши» метеорологи, МЧС, РЖД и другие.  Конечно, и сами всегда активно участвуем.  Отмечу, что из года в год приходится убирать практически одни и те же места. Мы даже знаем, где конкретно искать «залежи и россыпи». Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше, чтобы в них участвовали не только корпоративные команды, но и сами жители, и чтобы уборки хватало не на один год».

Фото:©КРСК

 

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