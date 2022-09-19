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Худрук Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров покидает свой пост

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Красноярск
15:56 19 Сентября 2022
общество, театр, опера, балет, руководитель
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1 октября художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Сергей Бобров оставит свой пост. Причина добровольной отставки, по его словам, – желание заняться собственными проектами. Сергей Бобров 20 лет проработал в Красноярске, 16 из них – в статусе художественного руководителя театра. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе театра.

Сергей Бобров выпустил в Красноярске ряд оперных и балетных спектаклей, среди которых – балеты «Щелкунчик»,  «Жизель», «Золушка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»,  «Кармен», «Дон Кихот», «Баядерка», «Весна священная», «Ромео и Джульетта», «Гусарская баллада», «Электра», «Катарина, или Дочь разбойника» (совместно с Юлианой Малхасянц), оперы «Пиковая дама», «Груди Терезия», «Богатыри» и другие.

Именно Бобров инициировал в Красноярске проведение международного форума «Балет XXI век» , проект современного искусства «Искусство в Квадрате» международного оперного фестиваля «Парад звезд в оперном» и многие другие творческие проекты.

Постановки Боброва неоднократно становились участниками региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Три его работы – «Богатыри» «Ромео и Джульетта», «Груди Терезия» – были номинированы на Национальную театральную премию «Золотая Маска». За роль в «Богатырях» почетную награду получил солист театра Михаил Пирогов, а спектакль «Груди Терезия» стал лауреатом премии.

За 20 лет работы Сергея Боброва в Красноярске театр ежегодно выезжал на российские и международные гастроли. Особенно активно гастролировала балетная труппа, представлявшая свое искусство во многих странах Европы (регулярно в Великобритании), Японии,в США,  на Кипре, в странах Латинской Америкина Тайване  и др. Под его руководством летом 2022 года впервые состоялись гастроли сибирской труппы в Большом театре России.

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