В Лесосибирске отремонтировали двор за 11 млн рублей

Двор домов 4 и 6 по ул. Яблочкова отремонтировали по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Там заасфальтировали дворовой проезд, организовали пешеходные дорожки, установили скамейки, качели, тренажёры, площадку для мини-футбола, провели водоотводные канавы, водосборные колодцы. Стоимость работ — около 11 млн руб. (средства федерального, краевого, местного бюджетов и софинансирование жильцов).

Напомним, в Кодинске завершили благоустройство городского бульвара. Жители Кодинска в рамках голосования выбрали данную территорию для благоустройства, отдав ей наибольшее количество голосов.

Отметим, что мероприятия по благоустройству осуществлялись в три этапа. В сентябре была проведена торжественная церемония открытия преобразившегося бульвара.

На территории бульвара появились игровые комплексы, теневые навесы, уличные тренажеры и уличная мебель. На просторных дорожках уложили тротуарную плитку, установили освещение и высадили свежий газон.

Бульвар в Кодинске – это удобный пешеходный транзит, являющийся территорией для детских игр и спортивных занятий. Более того, территория общественного пространства подходит для проведения городских мероприятий. Добавим, что всего в Красноярском крае в этом году было благоустроено 17 общественных территорий и 80 дворов.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края