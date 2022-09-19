Владимир Потанин с рабочим визитом посетил Норильск и дал старт строительству новой школы

Президент «Норникеля» Владимир Потанин посетил Норильск с рабочей поездкой. В рамках визита глава компании осмотрел объекты реновации северной столицы, дал старт строительству новой школы, а также уделил особое внимание возведению объектов «Серной программы».

Отметим, что компания выделяет на реализацию комплексного плана развития Норильска сверх бюджета дополнительные средства, которые можно назвать инвестициями в будущее.

Одним из таких объектов стала «Школа высоких широт» имени Владимира Долгих, легендарного металлурга, директора Норильского комбината и человека, чей вклад в историю Норильска сложно переоценить. Владимир Потанин дал старт строительству нового современного образовательного учреждения и вместе с мэром Норильска Дмитрием Карасевым заложил памятный камень.

«Лицей будет не просто красивым зданием и образовательным местом с хорошими возможностями для занятий и наукой, и спортом. Он станет местом притяжения, символом нового Норильска, а также центром, который будет поддерживать высокий уровень образования. Хотелось бы, чтобы в этой школе учились одаренные дети, которые смогут здесь получить хороший уровень знаний и широкий кругозор. И я не считаю правильным затачивать это образование под дальнейшую работу в «Норникеле». Хотя есть пожелание, чтобы дети оставались жить и работать в Норильске», - отметил Владимир Потанин.

Лицей будет построен на улице 50 лет Октября и после открытия в 2025 году сможет принять 1100 учеников. Планируется, что школа станет инновационным учебным центром, где дети смогут заниматься инженерной наукой, творчеством и спортом. В основу обучения будут заложены лучшие практики наиболее успешных образовательных заведений России. Это позволит переосмыслить систему образования в Норильске и поспособствует созданию «школ будущего» в Арктике.

Возведение лицея стало возможным благодаря инвестициям «Норникеля». Компания выделила на строительство школы 4 млрд рублей.

Также Владимир Потанин оценил работу единого диспетчерского пункта (ЕДП), который был запущен в промышленную эксплуатацию в марте этого года в центре мониторинга зданий и сооружений Заполярного филиала. Пункт является центром, куда приходят показатели с датчиков цифровой системы геотехнического контроля многолетнемерзлых грунтов. За счет наблюдения за их состоянием можно безаварийно использовать промышленные объекты компании, а в будущем и жилфонд Норильска, а также заранее находить опасные дефекты и отклонения, способные привести к повреждению зданий.

Кроме того, президент «Норникеля» особое внимание уделил одному из самых важных инвестпроектов компании – «Серной программе». Он заявил, что «Серная программа» входит в периметр тех обещаний, которые компания дала городу, и она будет выполнена.

«Так же, как и многие другие проекты, она столкнулась со сложностями в связи с отказом ряда поставщиков поставлять необходимое оборудование, а особенно – программное обеспечение. И пришлось многие вещи переделывать, изыскивать заново, и из-за этого сроки ее ввода в эксплуатацию сдвинулись. Но в III квартале 2023 года мы планируем запустить проект, и до конца года Норильск почувствует результаты», - сказал Владимир Потанин.

Также глава «Норникеля» рассказал, что мероприятия, являющиеся частью комплексной программы развития Норильска, уже начали реализовываться и будут выполнены в срок.

Фото: © «Норникель»

По материалам «Норникеля»