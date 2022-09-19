Несколько участков на улице Пастеровской будут закрыты в Красноярске до 1 октября

В Красноярске в понедельник утром, 19 сентября, начали действовать ограничения для автомобилистов на нескольких участках улицы Пастеровская.

В мэрии сообщили, что ограничения были введены в связи с работами по реконструкции теплосетей. Таким образом, полностью закрыт для проезда автомобилей будет участок протяженностью 70 м на Пастеровской в районе Академика Киренского, №70 «а».

Также закрыли участок от Академика Киренского до улицы Серова. Кроме того, на участке улицы Пастеровской от Партизанской до Академика Киренского, №70 «а» тоже будет действовать запрет на проезд транспорта.

Добавим, что ограничения будут действовать до 08:00 1 октября.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости