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Несколько участков на улице Пастеровской будут закрыты в Красноярске до 1 октября

Главная Общество
Красноярск
14:44 19 Сентября 2022
в красноярске, движение, администрация, автомобиль, улица, улицы
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В Красноярске в понедельник утром, 19 сентября, начали действовать ограничения для автомобилистов на нескольких участках улицы Пастеровская.

В мэрии сообщили, что ограничения были введены в связи с работами по реконструкции теплосетей. Таким образом, полностью закрыт для проезда автомобилей будет участок протяженностью 70 м на Пастеровской в районе Академика Киренского, №70 «а».

Также закрыли участок от Академика Киренского до улицы Серова. Кроме того, на участке улицы Пастеровской от Партизанской до Академика Киренского, №70 «а» тоже будет действовать запрет на проезд транспорта.

Добавим, что ограничения будут действовать до 08:00 1 октября.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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