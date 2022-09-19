19 сентября
Красноярск
погода +20 °C
60.03
 
€ 59.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае для инвалидов организуют оплачиваемые стажировки

Главная Общество
Красноярск
16:30 19 Сентября 2022
инвалиды, подготовка, общество, красноярск, в красноярском крае, работа
версия для печати Ico_print

Агентство труда и занятости населения Красноярского края организует стажировку инвалидов при трудоустройстве на постоянные рабочие места, сообщает ведомство.

В этом году стажировки организованы для 26 инвалидов. Они трудятся по профессиям: соцработник, швея, массажист, фармацевт и т.д. Например, в Железногорске с начала года 5 жителей стали участниками программы, двое из них трудоустроены укладчиками-упаковщиками в компанию по производству изделий из пластмасс.

В Минусинске на стажировку по специальности бухгалтер принята женщина со 2 группой инвалидности. Она длительное время не работала. Специалисты службы занятости помогли ей развить компетенции по самопрезентации и устранить психологические барьеры, препятствующие трудоустройству.

Отметим, что работодатели получили субсидии от службы занятости на выплату зарплаты. Средства выплачиваются в течение 3 месяцев в размере одного МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы.

Напомним, в Красноярском крае создали цифровой сервис по аренде рабочих мест для инвалидовhttps://krsk.sibnovosti.ru/society/410744-v-krasnoyarskom-krae-sozdali-tsifrovoy-servis-po-arende-rabochih-mest-dlya-invalidov.

С 1 сентября квота для приёма на работу инвалидов считается закрытой лишь в случае фактического трудоустройства. Если у работодателя нет подходящих для инвалидов рабочих мест, он может заключить соглашение об их аренде в другой организации. Предоставить информацию о потребности в аренде можно через сервис, который разработало краевое агентство труда и занятости.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости                                                                                                                                             

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске двоим посредникам телефонных мошенников грозит до 6 лет тюрьмы

В Красноярске двоим посредникам телефонных мошенников грозит до 6 лет тюрьмы

19 Сентября 2022 г.
Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд
Новости Красноярска: Прокуратура декриминализирует Берёзовский район

Прокуратура декриминализирует Берёзовский район

19 Сентября 2022 г.
Запланированы более 45 мероприятий, направленные на снижение уровня преступности
Новости Красноярска: Красноярка Ирина Свечникова стала чемпионкой мира по полиатлону

Красноярка Ирина Свечникова стала чемпионкой мира по полиатлону

19 Сентября 2022 г.
Соревнования проходили в Калуге
Новости Красноярска: Худрук Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров покидает свой пост

Худрук Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров покидает свой пост

19 Сентября 2022 г.
Он занимал этот пост 16 лет
Новости Красноярска: В Дивногорске открыли Милицейский парк

В Дивногорске открыли Милицейский парк

19 Сентября 2022 г.
За его реконструкцию проголосовали жители
Новости Красноярска: В Лесосибирске отремонтировали двор за 11 млн рублей

В Лесосибирске отремонтировали двор за 11 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Благоустраивали двор с софинансированием жильцов
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 48 пачек нелегального табака нашли у ранее судимого красноярца

48 пачек нелегального табака нашли у ранее судимого красноярца

14 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru