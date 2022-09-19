В Красноярском крае для инвалидов организуют оплачиваемые стажировки

Агентство труда и занятости населения Красноярского края организует стажировку инвалидов при трудоустройстве на постоянные рабочие места, сообщает ведомство.

В этом году стажировки организованы для 26 инвалидов. Они трудятся по профессиям: соцработник, швея, массажист, фармацевт и т.д. Например, в Железногорске с начала года 5 жителей стали участниками программы, двое из них трудоустроены укладчиками-упаковщиками в компанию по производству изделий из пластмасс.

В Минусинске на стажировку по специальности бухгалтер принята женщина со 2 группой инвалидности. Она длительное время не работала. Специалисты службы занятости помогли ей развить компетенции по самопрезентации и устранить психологические барьеры, препятствующие трудоустройству.

Отметим, что работодатели получили субсидии от службы занятости на выплату зарплаты. Средства выплачиваются в течение 3 месяцев в размере одного МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы.

Напомним, в Красноярском крае создали цифровой сервис по аренде рабочих мест для инвалидовhttps://krsk.sibnovosti.ru/society/410744-v-krasnoyarskom-krae-sozdali-tsifrovoy-servis-po-arende-rabochih-mest-dlya-invalidov.

С 1 сентября квота для приёма на работу инвалидов считается закрытой лишь в случае фактического трудоустройства. Если у работодателя нет подходящих для инвалидов рабочих мест, он может заключить соглашение об их аренде в другой организации. Предоставить информацию о потребности в аренде можно через сервис, который разработало краевое агентство труда и занятости.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости