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174 очага дикорастущей конопли уничтожили в Красноярском крае

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Красноярск
20:30 19 Сентября 2022
нарушение, наркотики, преступление, полиция, в красноярске, в красноярском крае
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В Красноярском крае сотрудниками полиции были подведены итоги III этапа профилактической операции «Мак-2022». Данная акция направлена на повышение эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

Также в рамках операции выявляют и уничтожают очаги дикорастущих растений, в которых есть наркотические вещества.

По официальным данным, правоохранители обнаружили 191 очаг дикорастущей конопли, общая площадь которого составила свыше 130 га. Из них ликвидировали 174 очага.

Также стало известно, что полицейские зарегистрировали 29 преступлений в сфере незаконного оборота запрещенных веществ, из которых 28 связаны с наркотиками растительного происхождения.

Из незаконного оборота изъяли свыше 7,2 кг наркотиков растительного происхождения. Также сотрудники полиции выявили 20 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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