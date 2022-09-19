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За выходные 14 водителей поймали сотрудники ГИБДД за выезд на встречку

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Красноярск
19:00 19 Сентября 2022
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На прошедших выходных на дорогах Красноярска и выездах из города дежурили «скрытые патрули» ГИБДД. За это время автоинспекторам удалось выявить 14 автомобилистов-нарушителей, выехавших на встречку.

«Скрытый патруль» работает следующим образом: дорожные полицейские на автомобиле гражданского исполнения двигаются в общем потоке и регистрируют на камеру нарушения ПДД. После этого сведения передают ближайшим экипажам, которые останавливают автовладельцев и привлекают их к ответственности.

Как отмечают в ГИБДД, многие автомобилисты знают о работе «скрытых патрулей» и стараются соблюдать ПДД.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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