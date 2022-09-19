В Берёзовском районе проверили качество дорожного ремонта

Сотрудники Госавтоинспекции и представители общественного совета проверили в Берёзовском районе качество дорожного ремонта, выполненного в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России по Красноярскому краю.

В общей сложности было отремонтировано свыше восьми километров гравийного покрытия автодороги Саяны (396 км). На проведение этих мероприятий было направлено более 67 млн рублей.

По словам руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрея Журавлева, подрядчик с 26-го по 34-й километр провел работы по уплотнению основания дороги, отсыпал покрытие, отремонтировал примыкания, расчистил откосы от кустарников и мелколесья, а также укрепил обочины. Также специалистами был проведен ремонт водопропускных труб, размещены новые сигнальные столбики и дорожные знаки. Согласно качеству выполненного ремонта, который проверили представители общественного контроля, дорожные работы получили высокую оценку.

— Маршрут активно используют жители местных СНТ для проезда из Красноярска к своим приусадебным участкам и дачам. После ремонта этот путь стал для них более комфортным, а главное – безопасным, — отметил представитель общественного совета Сергей Симонов.

Фото: © пресс-служба КрУДора