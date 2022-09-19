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Врач-иммунолог краевой больницы рассказала об эффективности лука и чеснока в борьбе с ОРВИ

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Красноярск
13:05 19 Сентября 2022
в красноярске, красноярск, врач, медицина, здоровье, овощи
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С наступлением осеннего периода зачастую увеличивается количество заболевших ОРВИ. Для борьбы с данным заболеванием и для укрепления иммунитета люди начинают употреблять лук и чеснок. Sibnovosti решили выяснить, так ли они эффективны на самом деле.

По словам врача аллерголога-иммунолога Красноярской краевой клинической больницы, доцента кафедры госпитальной терапии и иммунологии КрасГМУ Ольги Ищенко, лук и чеснок не настолько эффективны, как о них говорят.

«Дело в том, что здесь действует больше эффект плацебо. В чесноке содержатся фитонциды, обладающие обеззараживающим эффектом. Но это не означает, что, когда люди едят чеснок, они не заболеют ОРВИ», - заявила она.

Ранее Sibnovosti писали о том, почему осенью нужно поставить прививку от гриппа.

Фото: © Никита Алексеев

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