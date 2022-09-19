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В Красноярске двоим посредникам телефонных мошенников грозит до 6 лет тюрьмы

Главная Общество
Красноярск
17:00 19 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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Следователи направили в суд уголовные дела в отношении обвиняемых в причастности к серии телефонных мошенничеств на сумму 1 млн рублей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С 16 по 17 февраля в Красноярске было зарегистрировано 3 факта мошенничеств под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Пострадали люди в возрасте от 80 до 82 лет. Они передали злоумышленникам 1 млн руб.

Преступники звонили под видом родственника, медработника, либо сотрудника правоохранительных органов. Они сообщали, что близкий человек стал виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Далее просили передать деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим, лечение пострадавшего родственника или для решения вопроса с возбуждением уголовного дела. Злоумышленники убеждали пожилых людей передать от 300 до 400 тыс. руб. курьерам.

Сотрудники МВД установили личности и задержали двух молодых людей (19 и 20 лет), подозреваемых в причастности. Они выполняли функции «курьеров». Получали деньги и переводили их на банковские счета.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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