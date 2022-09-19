6 лет колонии получил красноярец за попытку кражи денег из банкомата с помощью взрывного устройства

40-летнего жителя Красноярска приговорили к шести годам колонии за попытку кражи свыше двух миллионов рублей из банкомата при помощи самодельного взрывного устройства.

Преступление было совершено зимой прошлого года. Злоумышленник спланировал хищение крупной суммы денег из банкомата и самостоятельно изготовил взрывное устройство, которое должно было повредить банкомат, в котором было более 2,2 млн рублей.

Однако совершить задуманное подсудимому не удалось, так как устройство не сработало. Добавим, что красноярцу также выписали штраф в 100 тыс рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости