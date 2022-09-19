Спектакль Красноярского театра кукол «Мой дом» стал лауреатом премии имени С.Ф. Железкина

Спектакль Красноярского театра кукол «Мой дом»/3+ стал лауреатом Театральной Премии имени С.Ф. Железкина в номинации «Лучший кукольный спектакль для детей».

Рассказ-путешествие «Мой дом» – не просто спектакль, а приглашение зрителей к игре. В ней ребята знакомятся с большим миром, где за каждым поворотом их ждут сюрпризы и загадки.

На конкурс было подано более 20 заявок от театральных коллективов России и ближнего зарубежья. Работы оценивало жюри. Председатель — Борис Голдовский, заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения, художественный руководитель «Московского театра кукол».

— Эта театральная премия — престижная и важная награда для театра, отличный старт для нового творческого сезона, — сказала директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова.

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © пресс-служба Красноярского театра кукол