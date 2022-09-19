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На ударившего школьника на автобусной остановке железногрца завели уголовное дело

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Красноярск
12:46 19 Сентября 2022
происшествия, железногорск, общество, в красноярском крае, ребенок
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В Железногорске мужчина избил на остановке 8-летнего ребёнка.

17 сентября в вечернее время в дежурную часть обратились родители 8-летнего мальчика. Они сообщили, что мужчина несколько раз ударил их сына по лицу. Сотрудниками МВД установлено, что пострадавший, находясь рядом с остановкой, заметил незнакомца, оскорблявшего сидевшую на скамейке пенсионерку. Третьеклассник вступился за женщину, а агрессивный мужчина нанёс ему удары по лицу.

Подозреваемого задержали. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Максимальное наказание по статье — наказание в виде штрафа либо административный арест до 15 суток. Также в отношении 46-летнего железногорца возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои», максимальное наказание по которой — до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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