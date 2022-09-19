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К «Кроссу нации» присоединились более 21 тысячи человек Красноярского края

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Красноярск
15:00 19 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, забег
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Красноярский край присоединился к Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Участие приняли более 21 тысячи человек из 59 муниципалитетов. Самый массовый забег прошёл на острове Татышев, где участвовали около двух тысяч жителей края, рассказали в министерстве спорта Красноярского края.

Дистанцию «Познай себя» в 10 км преодолели 350 бегунов. Абсолютный победитель среди женщин — Ксения Давыдова из Лесосибирска (38 мин. 55 сек.), а среди мужчин — Тимофей Дадыко из Красноярска (31 мин. 42 сек.).

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края

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