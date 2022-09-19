В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

В Минусинске женщина избивала и душила падчерицу, сообщили в пресс-службе Минусинского городского суда.

Вступил в силу приговор вынесенный по уголовному делу в отношении Дарьи Масловой, обвиняемой по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание).

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года. также с неё взыскана компенсация морального вреда — 25 000 руб.

С декабря 2021 года по март 2022 года наносила удары руками, ремнём по различным частям тела ребёнка, обматывала колготки на её шеи и душила, выталкивала без одежды девочку на лестничную площадку и запирала дверь, а также ударяла головой о письменный стол. Поводом стал отказ девочки от уборки квартиры, использование косметических средств Масловой, употребление без разрешения из холодильника продуктов.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев