Погорельцы из Уяра, Белого Яра и Песчанки получили ключи от новых домов

5 семей, пострадавших в майских пожарах, из г. Уяра, с. Белого Яра и дер. Песчанки получили ключи от новых домов, рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

— Прежний дом был площадью 55 квадратов, новый – 90. Дом красивый и внешне, и внутри. Хорошая планировка, большие комнаты. Мы рады, что власти не оставили нас без помощи, — рассказала Ольга Бочкарёва, многодетная мать.

Отметим, что Красноярский край является единственным регионом Сибири, пострадавшим в результате стихийных пожаров, где кроме соцвыплат возводят новые дома для погорельцев. Жилые дома для пострадавших людей строят по типовым проектам, но есть исключения. К примеру, для многодетной семьи из Белого Яра возводили дом по индивидуальному проекту. При строительстве домов для погорельцев используются современные материалы. Каждый дом оснащён твердотопливным котлом, централизованной водой и септиком.

Всего в регионе жители 103 домов выбрали для себя способом поддержки строительство нового дома. Ключи от новых домов уже получила 81 семья. Собственники ещё нескольких домов получили положительное судебное решение. Строительство домов для них начнётся в ближайшее время.