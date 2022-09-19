Горно-химический комбинат провел круглый стол с общественниками и экологами

В Красноярске на площадке ИЦАЭ состоялся круглый стол. Вниманию экологов и общественников был представлен ежегодный отчет по экологической безопасности Федерального государственного предприятия Горно-химического комбината (ФГУП «ГХК») за 2021 год.

Научное сообщество, экологи и представители общественности обсудили не только перспективные технологии и разработки предприятия, но и рассмотрели экологические аспекты деятельности комбината.

Главный инженер Горно-химического комбината (предприятие Госкорпорации «Росатом») Алексей Холомеев в рамках круглого стола выступил с отчетом по теме «Экологические приоритеты Росатома и ГХК в реализации стратегической программы «Видение 2030», отметив, что у предприятия амбициозные планы.

«Одна из важнейших задач Государственной корпорации «Росатом» - это достижение глобального лидерства в области новых технологий, таких, как актуальная сегодня «ядерная медицина» (радиофармпрепараты, используемые для диагностики и терапии, и создаваемое в рамках импортозамещения оборудование), новейшие производственные материалы, и ряда других, не менее важных для человечества. Горно-химический комбинат, в свою очередь, в сотрудничестве с предприятиями и научными институтами отрасли решает знаковую задачу современности – создание на своей площадке полного технологического комплекса в области обращения с отработавшим ядерным топливом и замыкание ядерного топливного цикла для обеспечения России экологически чистой и безопасной ядерной энергией» - сказал Алексей Холомеев

Начальник экологического управления Горно-химического комбината Алексея Шишлов подчеркнул, что в рамках проведения круглого стола была достигнута основная цель - донесли открытую информацию о состоянии экологической обстановки в районе размещения Горно-химического комбината.

- Тем более в круглом столе участвовали публичные люди, которые донесут услышанное и до других людей, - отметил Шилов.

Еще одним докладчиком на круглом столе стала заведующая поликлиники №2 КБ-51 ФМБА России Лилия Стрелкова. Она подробно рассказала основные факты, касающиеся здоровья работников ГХК и в целом жителей атомного города, отметила важность проведения периодических медосмотров среди работников промышленных предприятий. В промышленном здравоохранении, по ее словам, обеспечена высокая доступность медицинской помощи. Созданная система позволяет мониторить состояние здоровья сотрудников, способствует раннему выявлению и лечению заболеваний, и, что важно, профилактике таких болезней у тех, кто испытывает воздействие вредных факторов.

По словам старшего научного сотрудника Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Татьяны Зотиной, она была очень рада услышать в дискуссии ответы представителей Горно-химического комбината.

«Публичная дискуссия всегда необходима и всегда полезна. И если нужна дополнительная информация, то всегда можно задавать вопросы. И я задала вопросы, которые были мне интересны - они ответили мне», - резюмировала она.

Познакомиться с отчетом об экологической безопасности за 2021 год (как и за все предыдущие годы) можно на официальном сайте Горно-химического комбината sibghk.ru.

Фото: © Никита Алексеев