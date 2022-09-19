19 сентября
Красноярск
погода +20 °C
60.03
 
€ 59.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Дивногорске открыли Милицейский парк

Главная Общество
Красноярск
15:31 19 Сентября 2022
парк, реконструкция, в красноярском крае, общество
версия для печати Ico_print

В Дивногорске торжественно открыли реконструированный Милицейский парк, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На входной группе парка гостей встречал восстановленный милицейский мотоцикл «Урал». Рядом сотрудники МВД организовали выставку современной полицейской техники: патрульный мотоцикл ДПС, электротрицикл, велосипеды туристической полиции и служебная машина ППС.

В Дивногорске открыли Милицейский парк

С концертными номерами выступили творческие коллективы Дивногорска и ансамбль ГУ МВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея». Кроме этого, работали спортивные локации, интерактивные игровые площадки, фотовыставка и выставка картин местных художников.

Фото: © 24.мвд.рф

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске двоим посредникам телефонных мошенников грозит до 6 лет тюрьмы

В Красноярске двоим посредникам телефонных мошенников грозит до 6 лет тюрьмы

19 Сентября 2022 г.
Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд
Новости Красноярска: Прокуратура декриминализирует Берёзовский район

Прокуратура декриминализирует Берёзовский район

19 Сентября 2022 г.
Запланированы более 45 мероприятий, направленные на снижение уровня преступности
Новости Красноярска: В Красноярском крае для инвалидов организуют оплачиваемые стажировки

В Красноярском крае для инвалидов организуют оплачиваемые стажировки

19 Сентября 2022 г.
В этом году стажировки организованы для 26 человек
Новости Красноярска: Красноярка Ирина Свечникова стала чемпионкой мира по полиатлону

Красноярка Ирина Свечникова стала чемпионкой мира по полиатлону

19 Сентября 2022 г.
Соревнования проходили в Калуге
Новости Красноярска: Худрук Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров покидает свой пост

Худрук Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров покидает свой пост

19 Сентября 2022 г.
Он занимал этот пост 16 лет
Новости Красноярска: В Лесосибирске отремонтировали двор за 11 млн рублей

В Лесосибирске отремонтировали двор за 11 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Благоустраивали двор с софинансированием жильцов
Новости компаний
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

14 Сентября 2022 г.
Также они подозреваются в вымогательстве
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

16 Сентября 2022 г.
До 17 сентября будут проходить творческие встречи с артистами, киноконцерты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru