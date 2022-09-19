В Дивногорске открыли Милицейский парк

В Дивногорске торжественно открыли реконструированный Милицейский парк, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На входной группе парка гостей встречал восстановленный милицейский мотоцикл «Урал». Рядом сотрудники МВД организовали выставку современной полицейской техники: патрульный мотоцикл ДПС, электротрицикл, велосипеды туристической полиции и служебная машина ППС.

С концертными номерами выступили творческие коллективы Дивногорска и ансамбль ГУ МВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея». Кроме этого, работали спортивные локации, интерактивные игровые площадки, фотовыставка и выставка картин местных художников.

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