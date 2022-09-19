Красноярец Сергей Хазов установил два рекорда на IRONMAN Emilia-Romania

Знаменитый триатлонист из Красноярского края Сергей Хазов установил два рекорда на турнире IRONMAN Emilia-Romania. Престижные соревнования проходили в Италии.

По словам министра спорта региона Дениса Петровского, один из самых сильных триатлонистов-любителей завершил турнир на втором месте в своей возрастной группе.

Сергей Хазов продемонстрировал фантастическое для любителя время и установил личный рекорд, а также рекорд Красноярского края. Дистанцию он преодолел за 8 часов 30 минут и 6 секунд.

Фото: © Минспорта Красноярского края